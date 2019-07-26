شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. محمد منير يكشف عن بداياته فى النوبة وذكرياته مع الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى منذ قليل المؤتمر الصحفى الخاص بالنجم الكبير محمد منير، على هامش مشاركته فى فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون فى دورته الـ34، حيث من المقرر أن يقدم الكينج حفله على المسرح الجنوبى غدا السبت بالمدينة الأثرية، التى يحمل المهرجان اسمها.

فى البداية استقبلت الصحافة الأردنية والعربية الكينج محمد منير بحفاوة شديدة، وكان معه المطرب الأردنى جهاد سركيس، والذى سيغنى غدا أيضا فى مهرجان جرش قبيل حفل الكينج.

وأجاب الكينج بشفافية شديدة على جميع الأسئلة التى وجهت له، حيث تحدث عن عدم وضعه خطة محددة لأغانيه التى يقدمها، بسؤاله عن استعداداته، ولكن الظروف المحيطة هى التى تحدد له هذا الأمر، وهى التى تجبره على اختيار أغانيه.

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وبسؤاله عن النوبة وبداياته من خلالها، قال الكينج النوبة قضية بسيطة جدا ولها فنها الخاص، وفى فترة السبعينات كانت هناك موسيقى معينة منتشرة ومسيطرة، وكان أمامى تحد كبير حتى أظهر هذا الفن المختلف، خاصة أن النوبة وقتها كانت مُهملة وتواجه تجاهل من الإعلام، على حد قوله.

وتحدث الكينج منير عن ذكرياته مع التليفزيون الأردنى، موضحا أنه من حسن حظه أن بداياته كانت فى عز نهضة تليفزيون المملكة الأردنية، وأن أكبر رصيد عربى له فى بداياته كان فى عمان تحديدا، مشيرا إلى أن الأردن من البلدان العربية التى استطاعت أن تنتصر لنفسها، وأن تظل فى موقف حيادى جدا من كل القضايا العربية، وأصبحت وهى الدولة الصغيرة الوديعة الجميلة الأم للمنطقة العربية المحيطة بها.

وأضاف النجم الغنائى الكبير أنه لم يتغيب بالفعل 17 سنة عن الأردن، ولكن عن مهرجان جرش فقط، مؤكدا أنه تواجد العام الماضى فى عمان لإحياء حفل غنائى على مسرح أرينا، وأنه كل 3 سنوات على أقصى تقدير يتواجد بالمملكة الأردنية لإحياء حفل بها، مشيرا إلى أنه لم يبتعد عن الأردن سواء بشكل عملى وهو الغناء، أو إنسانى وهو محبتها،فهناك صلة رائعة تجمعنى كفنان والشعوب العربية.