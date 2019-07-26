شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام سعيد: خايفة اتفرج على فيلم وماسقفش بعد ما يخلص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الإعلامية ريهام سعيد عن حزنها الشديد بافتقاد السينما المصرية لـ 5 من أبرز نجومها، حيث نشرت عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام" "أول مرة أحس إنى خايفة.. خايفة ماتفرجش على فيلم واسقف بعد ما يخلص.. خايفة مفيش مشهد أحس إنى شبعت بعد ما اشوفه.. خسارة أوى.. خسارة نور الشريف، فاروق الفيشاوى، محمود الجندى، أحمد زكى، محمود عبد العزيز. مع احترامى للفنانين الموجودين الناس دى مش هاتتكرر. الله يرحمهم بجد زعلانة".

كما دعت المخرجين والمنتجين للابتعاد عن دائرة الأصدقاء والبحث عن المواهب الفنية الحقيقية وإعطائهم الفرصة لتعويض جزء من تلك الخسارة.

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وأكدت ريهام سعيد عودتها لتقديم برنامجها صبايا الخير على قناة الحياة يوم الأحد المقبل عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، وذلك بعد فترة توقف لمدة شهر بسبب ظروف مرضها.



ريهام سعيد