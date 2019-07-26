شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة أحلام تكشف تفاصيل مرض فجر السعيد ومستجدات حالتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة الإماراتية أحلام عن تفاصيل الأزمة الصحية التى تعرضت له الإعلامية فجر السعيد، واضطرت لإجراء عملية جراحية بعد إصابتها بنزيف حاد دخلت على إثره العناية المركزة.

وقالت أحلام: فجر السعيد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص فى الكويت وأجرت عملية باي باس "تحويل مسار" وبعد العملية بيومين أصابها تسريب من العملية ولأن المستشفى ما اكتشفوا التسريب للأسف إلا بعد يومين أدى التسريب إلى تسمم حاد في الدم، أثرت على الوظائف الحيوية.





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وأضافت أحلام: استدعى ذلك إلى نقلها مستشفى مبارك الكبير، والشكر الكبير أولاً لله تعالى ثم لهم على كل الرعاية التى وجدتها هناك، والشكر للدكتور علي الموسوي اللى ما تركها ثانيه وكل المستشفى، وكان يطمنا عليها كل شوي لأن ممنوع عنها الزيارة.

وتابعت أحلام: شكرا لكل الناس اللي يدعون لها ويسألون عنها من كل مكان، الحمد لله اليوم هي تتقبل العلاج بشكل بطيء ولكن أفضل بكثير من حالتها الحرجة من يومين فقط ادعوا لها.

وعُرفت الكاتبة فجر السعيد بنشاطها الدائم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكانت آخر تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ منذُ 4 أيام، تطرقت فيها إلى العلاقة الإيرانية الأمريكية والخلاف بينهما.