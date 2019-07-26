نداء شرارة تشوق جمهورها لحفلتها الغنائية بمقطع من أغنية صابر الرباعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة الأردنية نداء شرارة، الحاصلة على لقب أجمل صوت لعام 2015، فيديو لها أثناء التحضير لحفلها الغنائى، عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام"، حيث ظهرت فيه تغنى مقطع من أغنية "بتحدى العالم" لصابر الرباعى، وعلقت: "وبقول للدنيا بحالها إننا بهواك.. جرش 2019 حفلى الساعة 8 والتواجد من الساعة 7 دندنة بروفات". حيث تحيى شرارة غدا حفلا غنائيا ضمن فعاليات ختام مهرجان جرش الأردنى.

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