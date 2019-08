شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طول انتظار.. الموسم الأخير من مسلسل Orange Is the New Black يعرض اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الشبكة المنتجة لمسلسل الدراما Orange Is the New Black، اليوم، حلقات الموسم السابع والأخير من السلسلة الشهيرة التى تحظى بشعبية كبيرة وتقييمات إيجابية تصل لـ97%. مسلسل Orange Is the New Black تدور قصته حول بعد إدانته بجريمة عقوبتها نقل أموال المخدرات إلى صديقة سابقة، تم الحكم على بايبر تشابمان المتقيدة بالقانون بسنة ونصف خلف القضبان، لمواجهة حقيقة كيف يمكن أن يكون السجن المتغير حقا.

