شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصطفى قمر يطرح برومو كليب "س من الناس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم مصطفى قمر برومو أغنية "س من الناس" تمهيدا لطرحها خلال الفترة المقبلة، ضمن ألبومه الجديد والذى يحمل اسم "ضحكت ليا" التى تحمل هيد الألبوم من من كلمات تامر حسين، وألحان رامى جمال وتوزيع توما.

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ويقدم قمر الأغنية بشكل مختلف عليه تماما ويراهن عليها بقوة خلال الألبوم الذى يحضر له منذ فترة كبيرة، كما أكد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، ويتعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، من ضمنهم حميد الشاعرى وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى ومحمد الهادى ووليد سعد وأمير طعيمة ورضا زايد وسامح كريم ومودى سعيد رمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد علاء الدين، وغيرهم، ويقدم فيه قمر أغانى متنوعة عن ألبوماته السابقة.

ويحيى مصطفى قمر حفلا غنائيا كبيرا فى مسقط رأسه الإسكندرية على المسرح الرومانى آخر الشهر الجارى ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة بالإضافة لأغانى ألبومه الجديد.