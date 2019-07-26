شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تحدث كريم عبد العزيز عن فيلمه "الفيل الأزرق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم كريم عبد العزيز، فى مداخلة هاتفية لإحدى البرامج، إن دوره فى الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" أصعب من الجزء الأول، نظرا لتفاصيل الشخصية والأحداث التى وضعها كلاً من المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

وأضاف كريم أنه ليس من المنطقى تقديم نفس المستوى الذى تم تقديمه فى الجزء الأول، وعبر النجم كريم عبد العزيز عن فرحته بردود فعل الجمهور التى استقبلها عقب العرض الخاص للجزء الثانى من الفيلم، وقال مازحا: "يحيى راشد الجزء الثانى موتنى عن الجزء الأولاني"، فى إشارة إلى شخصية يحيى التى يلعبها فى الفيلم.

وتابع كريم: "أول مرة أقابل إياد أو أتعاون معه فى عمل، ولكنى استمتعت إننى تعرفت على الإنسان ده لأنه من جوا عظيم".

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وعن تجربته التمثيلية الأولى مع الفنانة هند صبرى قال كريم عبد العزيز: "على الرغم من إن دى المرة الأولى مع هند إلا إن فى كيميا غريبة ظهرت على الشاشة"، معرباً عن سعادته الشديدة فى الوقوف أمام هند التى وصفها بالـ"جدعة".

وعن تكرار التعاون مع النجمة نيللى كريم قال: "ليها حجمها"، وقال: "مروان حامد عرف يجمعنا وأنا بحب مروان حامد الإنسان قبل المخرج، فهو إنسان مبدع ومخلص فى شغله".

وسجل "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى 3 ملايين و800 ألف و345 جنيها فى أول ليلة عرض، ويعد هذا الرقم أعلى إيراد يومى خارج موسم الأعياد، وأشاد عدد كبير من الجمهور والنقاد والفنانين بالفيلم، من حيث الأداء التمثيلى والحركى لأبطال العمل، بالإضافة إلى الحبكة الدرامية التى اعتمدت خلال أحداثه على الإثارة والتشويق والرعب، إذ من المتوقع أن تتزايد الايرادات بقوة خلال الأيام المقبلة، فضلا عن منافسة الفيلم فى عيد الأضحى المقبل.