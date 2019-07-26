عبد الرحيم الصويرى مفاجأة حفل ماجد المهندس فى مهرجان إفران بالمغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاجئ الفنان المغربى عبد الرحيم الصويرى جمهوره المغاربة بأولى إطلالاته الغنائية فى مهرجان إفران الموسيقى الدولى فى المغرب، بمشاركته فى حفل الفنان العراقى ماجد المهندس، المقررة فى تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة.
عبد الرحيم الصويرى، اسمه الحقيقى عبد الرحيم آيت الشلح، فنان يغوص فى بحار الملحون والمديح الموسيقية، كما يختص فى إعادة إحياء الموسيقى الأندلسية، ويُعتبر من بين أفضل من غنوا "شمس العشية" إحدى أشهر أغنيات الموروث المغربى، وأمولاتى يا لالة".
ويختتم ماجد المهندس فعاليات الليلة السادسة من ليالى، مهرجان إفران الدولى، أعرق الكرنفالات الغنائية فى المدينة الجبلية السياحية، والذى يعود هذا العام بنسخته الرابعة، محتضا نخبة من النجوم العرب والمغاربة، منهم دنيا بطمة وحاتم عمور وزهير البهاوي.
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