صور| عمرو أديب يغادر عزاء والداة يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تصوير- محمود عبدالناصر
غادر الإعلامي عمرو أديب مسجد عمر مكرم، بعد تقديم واجب العزاء للفنانة يسرا في والدتها سهيلة وهبي، التي رحلت عن عالمنا الأربعاء الماضي.
ورحلت عن عالمنا، والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض، إذ مرت بأزمة صحية فى الأشهر الماضية، واحتجزت على إثرها في غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا في أيامها الأخيرة في المستشفى.
وبدأت الفنانة يسرا وزوجها خالد صالح سليم في استقبال العزاء في والدتها، قبل قليل، في مسجد عمر مكرم.
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