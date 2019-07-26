بوسي شلبي تقدم العزاء في والدة يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وصلت الإعلامية بوسي شلبي، إلى مسجد عمر مكرم، لتقديم واجب العزاء للفنانة يسرا في والدتها الراحلة سهيلة وهبي، التي رحلت عن عالمنا الأربعاء الماضي.

ورحلت عن عالمنا، والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض، إذ مرت بأزمة صحية فى الأشهر الماضية، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة في المستشفى.

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وبدأت الفنانة يسرا وزوجها خالد صالح سليم في استقبال العزاء في والدتها، قبل قليل، في مسجد عمر مكرم.