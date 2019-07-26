يسرا وخالد سليم يستقبلان الوافدين لتقديم العزاء في والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير – محمود عبد الناصر:

بدأت الفنانة يسرا وزوجها خالد صالح سليم، في استقبال الوافدين إلى مسجد عمر مكرم، لتقديم واجب العزاء للفنانة يسرا، في والداتها سهيلة وهبي، التي رحلت عن عالمنا الأربعاء الماضي.

ورحلت عن عالمنا، والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض، إذ مرت بأزمة صحية فى الأشهر الماضية، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة فى المستشفى.

جدير بالذكر أن يسرا أوقفت جميع نشاطاتها الفنية خلال الفترة الماضية لكى تبقى بجانب والدتها، خصوصا أن الأطباء حذروا يسرا من خطورة الحالة الصحية لها، ما يتطلب بقاءها فى المستشفى لأيام عدة، لحين تجاوز مرحلة الخطورة، لكن المرض كان أقوى منها وتوفيت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضي.