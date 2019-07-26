ابنة إبراهيم يسري تتحدث عن فاروق الفيشاوي بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرصت "هنا" ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، على رثاء الفنان فاروق الفيشاوي، من خلال نشر صورة تجمع والدها بفاروق من فيلم "امرأة هزت عرش مصر".

وعلقت "هنا"، على الصور عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلة: "عمري ما هنسى انك طول عمرك كنت بتقعد تلعب معايا وانا صغيرة وتدلع فيا، عمري ما هنسى انك مربيني، عمري ما هنسى حبك الأوي لينا وحبنا اوي ليك، عمري ما هنسى اني حتى لما أنا كبرت انت كنت لسة ابويا التاني، حرفيًا".

جدير بالذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، إثر دخوله في غيبوبة كبدية، وبعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67 عامًا.