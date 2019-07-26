أكرم حسني يتعاقد على فيلم جديد مع المخرج شريف عرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تعاقد الفنان أكرم حسني، على فيلم سينمائي جديد يجمعه بالمخرج الكبير شريف عرفة، ويتم حاليًا اختيار باقي فريق العمل، ومن المقرر عرضه العام المُقبل.

ونشر أكرم، صورة تجمعه بالمخرج شريف عرفة عبر حسابه على "انستجرام" وعلق عليها: "سنة ١٩٩٢ كنت طالب في سنة أولي كلية الشرطة، وكان في فترة التدريب الأساسي (٤٥ يوم مابنخرجش من الكلية) مخصصين يوم في الاسبوع بعد انتهاء زيارة الأهالي للطلبة لمشاهدة فيلم سينمائي في أحد مدرجات الكلية للترفيه عن الطلبة، وطبعًا ده كان جايلي عالطبطاب لإني بحب السينما من صغري".

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وأضاف "أول يوم عرض كان فيلم (الإرهاب والكباب) إخراج الأستاذ الكبير شريف عرفة، وعمري ما هانسى الخطفة اللي اتخطفتها يومها من الفيلم وتأثيره عليا وإزاي قدر الأستاذ شريف كمخرج عبقري إنه يوصلي الاحساس ده والانبهار ده بكل عناصر الفيلم ومن وقتها بدأت أركز مع السينما، وأتناولها بمفهوم تاني، وطبعًا كان من رابع المستحيلات وقتها إني أتخيل أي شيء ممكن يربطني بهذا المخرج العبقري (أصل ايه اللي هيربط ظابط بمخرج غير إني أشوفه في لجنة أو كمين وأعبرله عن إعجابي بيه".

وتابع "النهاردة بعد مرور ٢٧ سنة من الحكاية دي وبعد مشوار طويل من التحديات والمجهود، أحب أبلغكم وأنا كلي شرف وفخر إني وقعت فيلم من إخراج الأستاذ الكبير شريف عرفة لسنة ٢٠٢٠.. دعواتكم اني اكون قد المسئولية".

يُذكر أن أخر أفلام شريف عرفة هو فيلم "الممر" المعروض حاليًا في "السينمات"، بطولة أحمد عز، أحمد فلوكس، أحمد رزق، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، محمد فراج، أمير صلاح الدين، محمد جمعة.

