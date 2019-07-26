أحمد شاكر لـ"الخليج 365": سوسن بدر تنضم لأبطال "هولاكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكد الفنان أحمد شاكر، مدير المسرح القومي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تم التعاقد مع الفنانة سوسن بدر للمشاركة في مسرحية "هولاكو"، لتكون أحدث المنضمين بجانب الفنان القدير أشرف عبدالغفور والفنان أيمن الشيوي، بالإضافة إلى عدد من شباب المسرح.

وقال شاكر إن المخرج جلال الشرقاوي لا زال مخرجًا للمسرحية، ولم يعتذر عن استكمال تولى إخراج المسرحية، عقب تعرض المسرحية لإعتذارات عدد من الفنانين.

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وأضاف: "نسعى جاهدين لحل المشاكل المتعلقة بالمسرحية، وندرس حاليًا الخطوات التنفيذية لخروجها إلي النور خلال الأيام القليلة المُقبلة".

مسرحية "هولاكو"، يجسد فيها الفنان أشرف عبدالغفور شخصية الخليفة المستعصم أخر الخلفاء العباسيين، بينما يجسد الفنان أيمن الشيوى شخصية "هولاكو" القائد التتري الذي دخل بغداد وأنهى الخلافة العباسية.

يُذكر أن هناك عدد من النجوم اعتذروا عن المشاركة في مسرحية "هولاكو"، أبرزهم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الفنان عزت العلايلي، الفنانة رغدة، الفنان أحمد بدير، وهي من تأليف الكاتب الكبير فاروق جويدة.