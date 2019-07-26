بصور طريفة تجمعهما.. أحمد الفيشاوي يودع والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حرص الفنان أحمد الفيشاوي، على مشاركة متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" بصور تجمعه بوالده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

ونشر "الفيشاوي" صورًا طريفة من داخل شرفة المنزل عكست حالة من المرح، وعلق عليها: "مع السلامة يا صديقي".

جدير بالذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، إثر دخوله في غيبوبة كبدية، وبعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67 عامًا.