محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
حرص الفنان أحمد الفيشاوي، على مشاركة متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" بصور تجمعه بوالده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.
ونشر "الفيشاوي" صورًا طريفة من داخل شرفة المنزل عكست حالة من المرح، وعلق عليها: "مع السلامة يا صديقي".
جدير بالذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، إثر دخوله في غيبوبة كبدية، وبعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67 عامًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بصور طريفة تجمعهما.. أحمد الفيشاوي يودع والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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