سوزان نجم الدين تتعرض للتنمر ونجلاء بدر تروي تفاصيل حادث قديم.. تصريحات نجوم "الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد| منى الموجي:

تتنافس البرامج التليفزيونية والإذاعية لاستضافة أشهر نجوم ونجمات الفن، للحديث عن أمور شخصية وفنية، تضمن الخروج بتصريحات جريئة. ويستعرض "الخليج 365" أبرز 7 تصريحات لأهل الفن في البرامج خلال الأسبوع الماضي "سوزان نجم الدين تؤكد تعرضها للتنمر، نجلاء بدر تروي تفاصيل تعرضها لحادث سير، وأحمد فهمي يتحدث عن علاقته بمحمد هنيدي، وأزمة محمد الشرنوبي ما زالت قائمة"، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

سوزان نجم الدين

قالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، لبرنامج "أراب وود" المعروض على قناة روتانا، إن كل الأدوار التي قدمتها مهمة ولها قيمة، وذلك ردًا على اتهام البعض لها بالمبالغة في تقدير نفسها، مضيفة "أنا إنسانة صادقة وكل واحد بيعرف حاله شو هو، أنا إنسانة صادقة مع نفسي ومع الآخر".

وتابعت "أنا أكتر واحدة بالعالم تعرضت للتنمر يوميا وكل الأوقات، بس مش فارق معي أنا إنسانة قوية جدا من الداخل وبعرف حالي، ربي في قلبي ولا يهمني البشر"، مشيرة إلى أن رواد السوشيال ميديا ليس لديهم مصداقية "بيتسلوا بالفنانين ويتسلقوا على نجاح الفنانين بيحكوا علينا وعلى تعبنا وأمراضنا وإنسانيتنا، هما مين عشان يعملوا كده، هما ولا شيء".

نجلاء بدر

وتحدثت الفنانة نجلاء بدر في برنامج "أراب وود"، عن تعرضها لحوادث سير، من بينها حادث وعمرها 15 عامًا أثناء تعلمها قيادة السيارة لأول مرة، مضيفة "كان عندي 15 سنة وكنت بتعلم السواقة وعملت حادثة، كانت عربية حد قريبنا الحمد لله بوظتله العربية ودخلت في عربية نص نقل".

وأشارت إلى تعرضها لحادث سير آخر، موضحة "بعد ما تخرجت في الجامعة كنت واخدة ابن أخويا ومراته عملنا حادثة وحشة أوي، اللي صعب عليا إن كان معايا طفل اتفزع جدا، كان قاعد جنبي هو ومامته فجأة نطوا من فوقيا، معرش إزاي خرجوا قبلي والإزاز اتكسر واتفتحت دماغي".

أحمد فهمي

استضاف المذيع رامي رضوان في برنامج "8 الصبح" الفنان أحمد فهمي، وكشف الأخير عن علاقته بالفنان محمد هنيدي على السوشيال ميديا، قائلًا: "كلنا شغالين في الكوميديا بسبب هنيدي"، مضيفًا: "هنيدي هو اللي فتح لجيل كبير أوي مجال الكوميديا؛ بداية من (إسماعيلية رايح جاي) و(صعيدي في الجامعة الأمريكية) و(همام في أمستردام)، وكله جه بعد كده، ودي حقيقة محدش يقدر ينكرها".

وأضاف فهمي: "مستحيل آجي أنا بعد السنين دي كلها وأتّريق على هنيدي وأكون قاصد.. لا طبعًا، كل اللي بيحصل على السوشيال ميديا هزار، وإحنا أصحاب جدا، وكنا متجمعين في سفريتين السنة اللي فاتت".

وتابع الفنان: "علاقتي بهنيدي حلوة جدا جدا، ومهما رميت إفيه عليه هو ذهنه حاضر أكتر مننّا بكتير، وناس كتير وجّهت الهزار لأني بـ أدعم كريم أخويا بسبب فيلمه الجديد، ودا جنان رسمي؛ لأن أخويا نفسه ما يقدرش يتكلم على هنيدي؛ لأنه حاجة كبيرة، وأنا أفتخر إني بـ أهزر مع هنيدي وهو سايب لي مساحة الهزار دي معاه".

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هاني شاكر

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استضاف برنامج "On Set" نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، والذي تحدث عن سبب غيابه عن التمثيل، مشيرًا إلى أن الأفلام الغنائية قلت في السينما المصرية، وحل بديلًا عنها الأفلام القائمة على الأكشن والمطاردات.

وتابع "السينما بعدت أوي عن الأفلام الغنائية بقت في سكة أكشن ومخدرات ومطاردات، محستش نفسي أوي، لكن فيه مشروع مسلسل مع السيناريست أيمن سلامة السيناريست الكبير، وإن شاء الله يشوف النور قريب".

محمد الشرنوبي

تحدث الفنان الشاب محمد الشرنوبي عن أزمته الأخيرة مع منتجة ألبومه الأول والمسؤولة عن إدارة أعماله وخطيبته سابقًا سارة الطباخ، عبر برنامج "أراب وود"، وقال "لسه الموضوع موجود أنا لسه كاتب البوست ملحقناش، مفيش حاجة جديدة حصلت وكل حاجة كنت عايز أقولها لها علاقة بالشغل أو بالحياة الشخصية قلتها في البوست".

خالد الصاوي

أكد الفنان خالد الصاوي أنه ينتظر طرح الأفلام الثلاثة التي يشارك في بطولتها، وهي "أولاد رزق، كل سنة وأنت طيب، وخيال المآتة".

وعن سبب غيابه عن الدراما التليفزيونية، قال لـ"أراب وود"، إن ابتعاده عن الدراما جاء نتيجة وقوعه في أخطاء "الواحد بيغلط في الحسابات لما تنجح متتغرش بتقع في الغرور وأنت مش قاصد".

شريف عرفة

قال المخرج شريف عرفة، إن العمل مع الفنان عادل إمام سهل بما يمتلكه من خبرة وكاريزما، لافتًا إلى أن "الزعيم" حرص على احتوائه على المستوى الإنساني خلال عمله معه في العديد من الأفلام.

وأضاف عرفة، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المعروض عبر قناة "إم بي سي مصر": "تعلمت كثيرًا من الأستاذ عادل إمام ووحيد حامد وأحمد زكي، ودلوقتي بقيت بخاف أكتر في الشغل لأني بحاول أحافظ على شريف عرفة الذي بدأ وليس الآن وذلك باللي كان جوايا من حماس ومغامرة".

وكشف شريف عرفة عن إصرار كل من الفنان عادل إمام والكاتب وحيد حامد على العمل معه في بداية حياته الفنية، رغم التحذيرات التي قيلت لهما، وذلك بعد فشل فيلمه "الدرجة الثالثة" بطولة الفنانة الراحلة سعاد حسني والفنان الراحل أحمد زكي.