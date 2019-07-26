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تراند اليوم : شاهد.. مشهد تمثيلي في مسلسل يتحول لمعركة حقيقية...

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اندلع شجار عنيف بين ممثلين أمريكيين أثناء تصويرهما إحدى حلقات مسلسل life after lockup بمدينة لاس فيجاس التي تقع في مقاطعة كلارك الأمريكية، وذلك أثناء حديثهما حول المشهد المقرر تصويره أمام فريق العمل.

وبحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الممثلين “تيتو” و “بريتاني سانتياجو” كانا يتحدثان مع بعضهما البعض استعدادًا لتصوير أحد مشاهد المسلسل قبل أن يتطور الحديث بينهما حول حضانة ابن زوجة “تيتو “، التي تزوجت بعد ذلك من “بريتاني سانتياجو ” خلال أحداث المسلسل.
 
وكان “تيتو” قد طلب حضانة طفله مدى الحياة من سانتياجو الذي رفض هذا الأمر، قبل أن ينهض الرجلان ويوجهان اللكمان العنيفة والركلات القاسية لبعضهما البعض أمام فريق العمل، حيث أثار تيتو غضب سانتياجو عندما صوب إلى وجهه لكمة قوية غير مقررة في المشهد.

حاول المنتج السيطرة على الموقف والتفرقة بينهما قبل أن تتطور الأمور ويصاب أحدهما حفاظًا على الحلقات المقرر تصويرها خلال الأيام القادمة، حيث أنه تمكن بالفعل في نهاية الأمر من تهدئة الأمور.

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