أكد خليفة المفتول، محامي الفنانة المغربية مريم حسين، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن حكم إبعادها عن الإمارات “ابتدائي وأولي وليس نهائيا وسوف يتم الاستئناف عليه والعمل على براءة الموكلة من الاتهام المنسوب إليها”. وأضاف : محكمة جنح دبي تقضي ببراءة موكلتنا مريم حسين في التهمتين من بين التهم المنسوبة إليها في القضية بينها وبين (ص ج) وتقضي بعقوبة مؤقتة في التهمة الثالثة وهو حكم ابتدائي وأولي وليس نهائيا، وسوف يتم الاستئناف عليه والعمل على براءة الموكلة من الاتهام المنسوب إليها.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي اسم مريم حسين والحكم الصادر بحقها، بشكل واسع على شبكات التواصل وباتت “ترند”. الجدير بالذكر أكدت محامية الإعلامي صالح الجسمي شقيق الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن محكمة جنح دبي أصدرت حكما ببراءة موكلها، مع معاقبة مريم حسين بالحبس 3 أشهر والإبعاد عن الدولة بتهمة هتك العرض بالرضا مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من محامي “مريم حسين” بعد الحكم على الفنانة بالسجن والإبعاد عن الإمارات بتهمة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.