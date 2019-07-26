الموسيقار العالمى يانى يحيى حفلاً بالساحل الشمالى .. اليوم

يحيي النجم العالمي ياني اليوم الجمعة حفلا موسيقيا جديدا في مصر، وذلك في الساحل الشمالي، وذلك ضمن جولة ياني العالمية في عام 2019.
وتتراوح أسعار التذاكر بين البرونزية وسعرها 800 ونفذت بالفعل والفضية وسعرها 1200 جنيه والذهبية وسعرها 2000 جنيه و البلاتينية وسعرها 2500جنيه والـ vip وسعرها 3500 جنيه. يذكر أن ياني سبق وأن زار مصر وأحيا بها حفلات لاقت نجاحا وترحابا كبيرين كما زار المتحف المصري وتجول في شوارع القاهرة.
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