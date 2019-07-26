عزاء والدة يسرا بمسجد عمر مكرم .. اليوم

يقام اليوم الجمعة، عزاء والدة الفنانة يسرا بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير بعد صلاة المغرب. المغرب. وكانت والدة الفنانة الكبيرة قد توفيد بعد صراع طويل مع المرض و شيعت جنازتها من مسجد السيدة نفيسة، وحرص عدد كبير من النجوم على مواساة يسرا في وفاة والدتها. مع المرض و شيعت جنازتها من مسجد السيدة نفيسة، وحرص عدد كبير من النجوم على مواساة يسرا في وفاة والدتها.

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