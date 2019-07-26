عبدالباسط بوقندة يكشف لـ "الوفد" عن احتياجات الفن الليبي لدعم إنتاجي.. ومدى تأثره بالثورات العربية

استطاع الفنان الليبي عبدالباسط بوقندة، أن يضع لنفسه بصمة مميزة بين العديد من جيله، وذلك بأعماله المختلفة والمميزة، حيث برع في تقديم أدوار محتلفة ومميزة، ماجعله يلفت الأنظار إليه دائمًا وذلك على الرغم من تأثر الفن الليبي بالثورات العربية واحتياجه للدعم انتاجي لإبراز التراث الليبي بشكل أكبر أمام المُشاهدين في جميع الدول العربية.

وكشف "عبدالباسط" خلال الندوة التي أدارها الزميل محمد فهمي، رئيس قسم الفن، وحضرها الكاتب الصحفي مجدي حلمي، مدير عام تحرير بوابة الوفد الالكترونية وعدد من الزملاء، عن مادي تأثر الفني الليبي بالثورات العربية، وما الجديد لديه، كما تحدث عن مدى تأثير دراسته بمجال الفن.

ومن جانبه قال الفنان الليبي عبد الباسط أبو قندة، إنه يستعد لعمل فني جديد يبرز الشكل الفني والعادات والتقاليد الاجتماعية لـ ليبيا، لا فتًا إلى أن ذلك لقلة الأعمال التي تعكس البيئة الليبية في الوطن العربي، كما تمنى احتضان الفكرة من قِبل شركة إنتاج كبرى لتحمل التكاليف الإنتاجية للعمل، وهدف العمل فتح بوابة ليبيا على المنطقة العربية لتأخذ مكاناً فنياً بين الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية لمختلف الدول العربية.

وعن اهتمام عن مدى اهتمام الوضع السياسي الليبي بالمجال الفني قال: "أن الوضع السياسي الليبي لم يهتم بالفن والثقافة مما تسبب في الانحدار الفني للسينما و المسرح و الدراما وتوقف المهرجانات".

وعن احتياج الفن الليبي لدعم إنتاجي قال :"بالتأكيد لابد من أهمية الدعم الإنتاجي والفني لجميع مجالات الفن في ليبيا سواء في الدراما والمسرح والسينما حتى تستطيع العودة إلى مكانها الصحيح وسط فنون الدول العربية فالعامل الإنتاجي الضخم له دور أساسي في نجاح العمل الفني وانتشاره عربياً وعالمياً".

وتابع عبد الباسط حديثه قائلًا :" أن الرياضة والفن هما سفراء

الدول حيث إن العمل الفني يمثل ثقافة الدولة ويأتي ذلك من خلال مشاركتهم في المسابقات والمهرجانات فإن الكُتاب والفنانين والرياضيين هم من يرفعون علم الدولة".

وعن كيفية تأثير دراسته على مجال عمله بالفن قال :" بالتأكيد دراسة الهندسة الاجتماعية أثرت على عملي بالمجال الفني حيث ساعدتني كثيراً في كتابة المشاهد التمثيلية على الرغم من عدم دراستي لفن الكتابة".

وأضاف :" أنه عند كتابة المشاهد التمثيلية، يجب علينا دراسة محتوى الشخصية من خلال تصرفاته الاجتماعية ونمط حياته ويأتي ذلك من خلال الدراسة الاجتماعية وليست التمثيلية".

وتابع :"نجاحي كان معتمداً على العلوم الاجتماعية، وأنه أفادني كثيراً، سواء داخل التجارب التمثيلية، أو خارجها".

وعن المهرجانات التي أقامتها ليبيا قال :"أن دولة ليبيا أقامت عددًا من المهرجانات وكان يقدم من خلال كل مهرجان أكثر من 40 مسرحية، فإن هذا العدد ضخم ولا يستهان به، بالإضافة إلى ذلك فإن ليبيا كانت تحيى مهرجانات مثل: المهرجان الوطني للمسرح، مهرجان أيام طرابلس المسرحي، وغيرهما ولكن الثورات والوضع السياسي الليبي وقف تلك المهرجانات رغم نجاحها الشديد".

وأضاف: "منذ عام 2011 حتى وقتنا الحالي لم تعرض إلا ثلاثة عروض مسرحية فقط وهذا بالتأكيد أثر بالسلب على الثقافة الليبية والمسرح، فأن أول إنشاء مسرح فني في ليبيا كان خلال عهد الاحتلال الإيطالي.".

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واستكمل حديثه قائلًا :"أن هناك روايتين الأولى هي أنه بدأ العرض المسرحي في عام 1890، بمدينة درنة، و الأخرى أنه بدأ بعض الأعمال البحرية في مدينة طرابلس

بإنشاء فرقة مسرح بعنوان "فرقة الميناء طرابلس البحرية، وذلك بعام 1908".

وتابع: "رغم أن ليبيا في أصعب الظروف قدمت المسرح إلا أنه لم يزدهر في وقتنا الحالي و يرجع السبب إلى أن الاحتلال الإيطالي لم يكن يسمح إلا بساعتين فقط لعروض البرامج الليبية مما تسبب في تغيير الثقافة الفنية لدى الليبيين".

وأضاف :"بعد جلاء الاحتلال الإيطالي شاركت ليبيا في بعض الأعمال الفنية المصرية و من أبرز تلك الأعمال وأهمها فيلم "عمر المختار" و الذي يعد علامة تاريخية في تاريخ ليبيا".

وأشار": " أنه في الوقت الحالي نحن نحاول أن نبني الثقافة الفنية من خلال تواجدنا في بعض المهرجانات ولكنه مع الأسف كان التواصل مع الفنانين فقيرا جداً على الرغم أن ليبيا هي من أول الدول التي أسست التليفزيون بعد مصر و لبنان".

وعن رأيه في عدم تناول التراث الليبي بشكل كبير في هؤلاء الأعمال فال:"ما قدم ما لا يمثل إلا واحدا من الألف من التراث الليبي الفني فإن الفن الليبي والفنان الليبي ظلموا و لا ألوم على حكومة أو غيره ولكن هناك من لم يدعم الفن و لم يحافظ على تلك الثقافة".

وأضاف :"لم تحظ ليبيا من الفن التشكيلي و الفن التمثيلي، والفن المسرحي، والفن الكتابى والقصة و السبب في ذلك الحكومة التي اهتمت بالإعلام و لم تهتم بالفن و الثقافة، كما لم يلعب رجال الأعمال الدور الكافي لنجاح الثقافة و الفن، و السبب أنهم ينظروا للفن كأنه سلعة على عكس الفن المصري حيث اهتمت الجمهورية المصرية بالفن و الثقافة كما لاقت الدعم الكافي في جميع الفنون".

وأوضح: "أنا أعترف أن الشعب الليبي شعب بدوي، يتمتع بالشعر الشعبي الليبي وعندما شاركت في طاش ما طاش حققت نجاحًا باهرًا لكنه في ليبيا فقط لم ينتشر عكس باقية الأعمال العربية".

وتابع :"أن الفنان حميد الشاعري يعد واحداً من رسل الفن الليبي، كما أنِ أراه موزعا أكثر من كونه ملحنا حيث أنه استغل التراث الفني الليبي، خلال تعاونه مع أحمد فكرون، في عدد من الأعمال الفنية، و من أبرز ما قدمه على هئية التراث الليبي أغنية حبيبي يا نور العين للنجم عمرو دياب".