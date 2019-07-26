شريف منير يعلن موعد حفل نوستالجيا

نشر الفنان شريف منير صورة لفريق نوستالجيا ليعلن فيها موعد حفل الفريق بمدينة الإسكندرية.

وكتب منير: "فريق نوستالجيا.. الخميس ٢٩ أغسطس بمكتبة الإسكندرية".

يذكر أن "منير " أعلن عن الفرقة الموسيقية في سبتمبر الماضي، أثناء ظهوره في برنامح "تعشب شاي" الذي تقدمه

الفنانة غادة عادل على قناة dmc، وكان الاسم المبدئي لها "family"، قبل أن يتم تغييره إلى "نوستالجيا" خاصة أنها تستهدف تعريف الأجيال الجديدة بموسيقى الثمانينيات والتسعينيات.



