أسعار تذاكر العرض الكوميدى "المتفائل" بالمسرح القومي

يفتتح المسرح القومي الليلة العرض الغنائي الكوميدي "المتفائل، في التاسعة مساء، لبطله الفنان سامح حسين.
تدور أحداث العرض حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول الى هدفه من خلال صفة التفاؤل.
وتتراوح أسعار التذاكر الخاصة بالمسرح التى ينتجها البيتالفنى للمسرح التابع لوزارة الثقافة ما بين 100 جنيه للفئة الأولى ، و70 للفئة الثانية و، 50 للثالثة، و٣٠ للرابعة.
"المتفائل " بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، أحمد صيام، يوسفإسماعيل، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجا، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية للكاتب كانديد فولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام.
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