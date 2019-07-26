بالصور.. عمرو دياب يشعل الأجواء فى جزيرة ميكونوس اليونانية

أحيا السوبر ستار عمرو دياب، بالأمس، حفلًا غنائيًا في جزيرة ميكونوس باليونان، بمشاركة الفنان اليونانى أنطونيوس ريموس.

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا، ضم عددًا كبيرًا من الجاليات العربية المقيمة هناك، حيث أشعلوا

الأجواء بالحماس علي أنغام أغانيه.وقدم الهضية خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه، أبرزها "نور العين، ميال، أجمل عيون، ده لو اتساب"، بالإضافة لأحدث أغانيه "بحبه"، والتي تأتي ضمن البومه الجديد "أنا غير" الذي يستعد لإصداره خلال الأيام القليلة المقبلة.يذكر أن أغنية "بحبه"، هي أولي أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد "أنا غير"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي أسامه الهندي.