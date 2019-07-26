ميرنا وليد - بيروت - أبدت الممثلة السورية عبير شمس الدين إستيائها من الصفحات، التي هولت على حالتها الصحية وتاجرت بحياتها، وطلبت من الناس الدعاء لها، وكأنها على فراش الموت.
وقالت شمس الدين لموقع "الفن": "أنا بخير الحمد لله، أطمئن جميع الأصدقاء بأنني تعرضت لعارض صحي نتيجة التعب والإرهاق، فدخلت بالفعل العناية المشددة وخرجت منها سريعاًن لأن حالتي الصحية لا تتطلب الكثير".
وأكدت أنها لم تكن تريد نشر خبر مرضها لأن الموضوع بسيط، لكن عندما تم تسريبه أحببت أن أطمئن الجميع.
ووجهت شكرها لكل الأصدقاء والزملاء الذين وقفوا إلى جانبها، إن كان بزيارتها أو عبر الاتصال أو الرسائل، مشيرة إلى أن محبة الناس كنز كبير ساهم في تجاوز الأزمة الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- عبير شمس الدين تطمئن محبيها عبر "الفن" على حالتها الصحيةخاص الفن - توقيف فنان شهير على الحدود... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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