ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 من مصادره الموثوقة جدا ان الشرطة اللبنانية أوقفت فنانا شهيرا على الحدود اللبنانية - السورية أثناء سفره، أما تهمته فلها علاقة بالمخدرات.
وعن تفاصيل هويته، فقد علم موقع "الفن" أن الفنان الذي تم توقيف يبدأ إسمه بحرف الألف "أ". ولم تعرف حتى الآن اي تفاصيل اخرى حول الموضوع وسنوافيكم بأي مستجدات جديدة حول هذه القضية فور ورودها.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن - توقيف فنان شهير على الحدود اللبنانية السورية وهذه تهمته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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