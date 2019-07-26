خاص الفن- هل سيشارك عادل كرم في بطولة الهيبة مع تيم حسن ؟

ميرنا وليد - بيروت - ترددت بعض الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاركة الممثل ​عادل كرم​ في مسلسل الهيبة بالجزء الرابع المنتظر عرضه خلال شهر رمضان 2020 ، موقع الخليج 365 تواصل مع طارق كرم الذي اكد ان هنالك مشاورات بين عادل وشركة الصباح المنتجة للعمل الا انه لم يتم الاتقاف الكامل على الموضوع ولم يصبح بشكل رسمي.

وعلى صعيد آخر ينتظر المشاهدون مسلسل دولار الذي سيلعب بطولته كل من الفنانة أمل بوشوشة والممثل عادل كرم بفارغ الصبر حيث سيقوم المخرج سامر البرقاوي بعملية الاخراج وهي فكرة محمود ادريس وتأليف وسيناريو هشام هلال.