جينا ديوان.. أطلقتها جانيت جاكسون وتعيش حباً جديداً مع ستيف كازي وهذا سر قوامها المثيرموجز "الفن":...

​جينا ديوان​راقصة محترفة وممثلة بارعة وعارضة ومنتجة أميركية، نالت شهرتها في دورها الرئيسي في فيلمي "Step Up" و " Tamara".

نشأتها

ولدتجينا ديوانفي 3 كانون الأول/ديسمبر عام 1980 في هارتفورد كونكتيكيت - الولايات المتحدة الأميركية، كان جدجينا ديوانلوالدها هو ​إميل ديوان​ (ابن إلياس / إيلي عبده ديوان وماري باردويل). وولد إميل في ولاية ماساتشوستس لأبوين لبنانيين.

ونشأت مع ثلاثة أشقاء وأخت واحدة. أسماء إخوانها هي دانيال ديوان وشين ديوان وناثان ديوان. لديها أخت تدعى ميسي ديوان. وفي طفولتها المبكرة، كان عليها أن تتنقل في مدن مختلفة بعد انفصال والديها. التحقت بمدرسة نوتردام الإعدادية، وكانتجينا ديوانراقصة مشجعة Cheerleader لمدرستها، لأنها أظهرت إهتماماً خاصاً بذلك، ثم انتقلت ديوان إلى مدرسة Grapevine الثانوية، حيث أُختيرت ملكة حفل التخرج، وتخرجت في عام 1999 والتحقت بجامعة جنوب كاليفورنيا.

حياتها المهنية

بدأتجينا ديوانمسيرتها المهنية من خلال ظهورها في فيديو كليب للمغنية الشهيرة ​جانيت جاكسون​ ، Doesn’t really matter تبعهAll For you وجولة جاكسون التي أسمتها أيضاً All for u.

ويعود الفضل في انطلاقة ونجاحجينا ديوانإلى جاكسون ما مكنها من العمل مع ممثلين محترفين متميزين، وبفضل مهنتها كراقصة ، حصلت على دور البطولة في فيلم "Step Up". منذ ذلك الحين ظهرت في الكثير من الأفلام، وشكل ذلك نقلة نوعية في مسيرتها المهنية بعد انتقالها إلى عالم التمثيل.

في عام 2006 ، لعبتجينا ديوانفي فيلم Step Up و "Take" في العام نفسه. بعد سنوات ، قامت ببطولة فيلم "Fab Five: The Texas Cheerleader Scandal" ، مما سمح لها بعرض مهاراتها في الرقص. في عام 2011 ، ظهرتجينا ديوانفي Pilot NBC The Playboy Club، بعد أشهر ، تم التعاقد معها لموسم كامل، ساعدت هذه السلسلة المتلفزة في تطوير مهنتها، ثم شاركت في فيلم "The Jerk Theory"، و في 10 years ثم في العام نفسه في American Horror Story: Asylum.

بصرف النظر عن احترافها الرقص والتمثيل ، أسستجينا ديوانأيضًا شركة إنتاج خاصة بها اسمها "33andOut Productions". ومع ذلك ، فإنجينا ديوانامرأة لها مسارات وظيفية مختلفة تنوعت من الراقصة والممثلة إلى ​سيدة أعمال​.

محافظتها على قوامها الرشيق والفاتن

صرحتجينا ديوانلعدة مواقع صحافية أجنبية بأنها نباتية لسببين: صحي وأخلاقي. فهي أوضحت أن هناك خللاً في التوازن بالنسبة لقتل وأكل الحيوانات وحتى للذين يأكلون اللحوم من المستحسن التوقف من فترة لأخرى عن تناولها على الأقل لمدة أسبوع والتخفيف من الأمر، وأنها تفضل بشكل خاص جميع أنواع السلطات كما أنها في بعض الأحيان حينما تود أن تغش في نظامها الغذائي تتناول السوشي النباتي والأكل المكسيكي الخالي من اللحم وأحياناً البطاطا المقلية.

وتقولجينا ديوانإنها تبدأ نهارها بشرب عصير خاص طارد للسموم ويحتوي جميع أنواع الفيتامينات والمعادن تستخدم فيه خضروات مثل السبانخ والبقدونس وفاكهة في الأناناس والكيوي والموز وغيرها، وهي حين تجوع بين الوجبات تحرص على إحضار عدد كبير من الفواكه والخيار أيضاً كي تسد جوعها.

لدىجينا ديوانمدربة رياضية خاصة بها وهي تقوم بتمارين يومية مكثفة وتقول إن الرقص هو أفضلها لأنه يستطيع حرق السعرات الحرارية ويعمل على نحت مختلف نواحي الجسد من اليدين إلى الساقين والمعدة والمؤخرة، وهي تمارس يومياً تمارين قاسية وتستمع إلى موسيقاها المفضلة، كما أنها قالت لأن أصولها لبنانية فهي تحب كثيراً التبولة وتتناولها حتى لثلاثة أيام متتالية كما تحب الحمص بالطحينة كثيراً. ظهرتجينا ديوانعارية تماماً على غلاف مجلة Women’s health ، وربت ابنتها الوحيدة إيفرلي من طليقها ​تشانينغ تاتوم​ على محبة الطبيعة والبيئة حتى أصبحت مترسخة في شخصيتها.

حياتها الشخصية

رجال في حياة جينا ديوان

واعدتجينا ديوان​جاستن تمبرلايك​ بين آذار/مارس، وآب/ أغسطس عام 2002.

كما كانت على علاقة بالممثل شاين ويست من حزيران/يونيو 2003 إلى شباط/فبراير 2005.

واعدت الممثل الأميركي ​تشانينغ تاتوم​

بعد أن مثلا معاً في فيلم ستيب أب Step Up في عام 2006، أعلن كل منجينا ديوانوتشانيينغ تاتوم خطوبتهما في بداية أيلول/سبتمبر عام 2008 وتزوجا في 11 حزيران/يونيو عام 2009، وأنجبتجينا ديوانمن زوجها طفلة في الـ2013 أسمياها إيفرلي إليزابيث مايزول تاتوم.

وفي تشرين الأول/أكتوبر عام 2018، بعد 6 أشهر من الانفصال، تقدمت ​جينا ديوان​بطلب رسمي للطلاق من ​تشانينغ وفقاً لوثائق المحكمة، وأدرج سبب الطلاق "اختلافات يصعب حلّها". وهما يتشاركان الحضانة، وبعد فترة من الانفصال واعد تاتوم النجمة الأميركية ​جيسي جاي​ والتي شبهها العديدون بها وكان رد جينا دويان عليها :"نعم النّساء للنّساء على طول الطّريق ولا داعي للسّلبية. دعونا نعيش في عالم ندعم فيه بعضنا البعض ونرتقي فيه سويّاً. وكما قُلت سابقًا سأتكلّم بإيجابية فقط، ولا شيء سوى الاحترام".

وكانت جيسي قد تناولت موضوع مقارنتهما من حيث الجمال، فسردت للمتابعين تجربتها مع ثقتها بجمالها وجسدها منذ أن كانت بعمر الطفولة والمراهقة، وكيف أنها كرّست أغانيها من أجل الفتيات والنّساء لكي يشعرن بشكل أفضل عن أنفسهن، ولكي تحب كل فتاة نفسها وشكلها وجسدها.

علاقة حب تربطها بـ ستيف كازي

منذ عام 2018 وبالتحديد في كانون الأول/ ديسمبر بدأتجينا ديوانتواعد ستيف كازي وأعلنت في 19 نيسان/أبريل من العام 2019 بأن حبيبها الحالي هو جزء مهم وأساسي في حياتها، والتي تغيرت كلياً خلال السنة المنصرمة.

ستيف كازي هو مغنٍ وممثل أميركي حائز على جائزتي توني وغرامي كممثل ومغني وعمره 43 عاماً.

حياتها الجنسية

ذكرت جينا ديوان في إحدى مقابلاتها الصحافية حين كانت لا زالت متزوجة من تشانينغ تاتوم، أن حياتها الجنسية نشيطة وتحدثت في العلن عن الأمر، قائلة :"شيء ما حين تكون راقصاً يربطك في جسدك، إنه بدائي متعلق بالأرض، جنسي، طاقة تأتيك من الطبيعة، وتشانينغ هو الآخر يعيش الأمر نفسه وهو مرتبط كثيراً بهذه الناحية".