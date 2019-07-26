موجز "الفن": هل ينضم عادل كرم لـ تيم حسن في الهيبة؟ وممثلة تعزي يسرا بثياب حمراء

ميرنا وليد - بيروت - هل ينضم عادل كرم لـ تيم حسن في الهيبة؟ وممثلة تعزي يسرا بثياب حمراء موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية هل سيشارك عادل كرم في بطولة الهيبة مع تيم حسن ؟ ممثلة شهيرة تتعرض للانتقادات بسبب ارتدائها اللون الاحمر في دفن والدة يسرا هذا موقف جيني إسبر من "باب الحارة" ربيع الجميل ينفي مشاركته ديو مع "المتحولة جنسياً" زوج فجر السعيد يكشف تطورات حالتها الصحية كيت ميدلتون في أزمة بسبب البوتوكس..والقصر الملكي ينفي المزيد المزيد

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