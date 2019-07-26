"الرقص إجبارى".. الجزائرى لارجرينو يتألق فى ليالى إفران الموسيقية.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الرقص إجباري"، المختصر المفيد لتوصيف الحالة الموسيقية التي خلقها الفنان الجزائري من أصول فرنسية لارجرينو، إبان تقديمه سهرته الغنائية فى مدينة إفران الجبلية في المغرب، خلال ليالي المهرجان الدولى. بدايتها راب وختامها رقص، ليلة وضع بها لارجرينو لمسته الغنائية فى ختام سادس سهرات مهرجان إفران، التى افتتحها مغني الراب المغربي "البنج"، ليستلم هو الراية من بعده مقدما توليفة سماعية من أشهر أغانيه، منها Il est où? و Panama على مدار قرابة الساعة والنصف هي عمر إطلالته أمام حضور تجاوز حاجز العشرة آلاف متفرج. Advertisements

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