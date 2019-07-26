شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض x أبيض.. حفل زفاف هبة السيسى بحضور نجوم الفن فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة هبة السيسى، ملكة جمال مصر السابقة، بحفل زفافها على باسم أمين بحضور الأقارب والأصدقاء من داخل الوسط الفنى وخارجه، وذلك بأحد شواطئ الساحل الشمالى.

وسيطرت الملابس أبيض اللون على العروسين ونجوم الفن الحاضرين، منهم المطربة مروة نصر وزوجها المنتج محمد علم، مصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى، منة فضالى، ألفت عمر، هبة الجبالي، فاطيما خليل، نرمين ماهر وزوجها، رامى غيط، رامى وحيد، أحمد فريد، هانى أبو النجا، إنجى شرف، خبيرة التجميل إيمان العبد، إيناس النجار وشقيقتها سوار، أحمد عبد الله محمود، والإعلامى ممدوح موسى، والإعلامى حازم الكاديكى وحرمه، وعمر المهندس وإلهام المهندس شقيقا الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، وغيرهم من الأصدقاء المقربين ممن شاركوا العروسين وصلات الرقص المتتالية التى امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى.

يذكر أن الفنانة هبة السيسى عرفها الجمهور من خلال مشاركتها بفيلم "كتكوت" للنجم محمد سعد، والتى تدور أحداثه حول كتكوت الذى تجبره عمته على تقديم نفسه للقتل ليفدى عائلته، لكنه يهرب وتخطفه جهة أمنية لاكتشاف شبه كبير بينه وبين يوسف خورى الإرهابى الدولى، وبأسرع وقت يجهزه فريق العمل ليصبح يوسف خورى فى الشكل والتصرفات ويحل محله فى العملية الإرهابية ويوقفها، ولكنه يفشل، لذا يهرب بالقنبلة ويخبئها فى وسط المواسير بالنيل لتنفجر، ولكنه ينجو من الانفجار ويعود إلى الشاطئ.