شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى يحقق أمنيته ويتعاون مع شريف عرفة فى فيلم من إخراجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان الكوميدى أكرم حسنى تعاونه مع المخرج الكبير شريف عرفة فى فيلم سينمائى جديد، لعرضه العام المقبل 2020.

وروى حسنى قصة تأثره بالمخرج شريف عرفة منذ أن كان طالبا فى كلية الشرطة، وقال: "أولى كلية الشرطة وكان فى فترة التدريب الأساسى (45 يوما مابنخرجش من الكلية) مخصصين يوم فى الأسبوع بعد انتهاء زيارة الأهالى للطلبة لمشاهدة فيلم سينمائى فى إحد مدرجات الكلية للترفيه عن الطلبة، وطبعا ده كان جايلى عالطبطاب لأنى بحب السينما من صغرى.. أول يوم عرض كان فيلم الإرهاب والكباب إخراج الأستاذ الكبير شريف عرفة".

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وأضاف حسنى عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: "عمرى ما هانسى الخطفة اللى اتخطفتها يومها من الفيلم وتأثيره عليا وإزاى قدر الأستاذ شريف كمخرج عبقرى إنه يوصل لى الإحساس ده والانبهار ده بكل عناصر الفيلم، ومن وقتها بدأت أركز مع السينما وأتناولها بمفهوم تانى، وطبعا كان من رابع المستحيلات وقتها إنى أتخيل أى شىء ممكن يربطنى بهذا المخرج العبقرى أصل إيه اللى هايربط ظابط بمخرج غير انى اشوفه فى لجنة أو كمين وأعبرله عن إعجابى بيه".

واختتم أكرم حسنى حديثه معلنا عن تعاونه مع المخرج الكبير فى فيلم سينمائى قائلا: "النهاردة بعد مرور ٢٧ سنة من الحكاية دى وبعد مشوار طويل من التحديات والمجهود أحب أبلغكم وأنا كلى شرف وفخر إنى وقعت فيلم من إخراج الأستاذ الكبير شريف عرفة لسنة ٢٠٢٠.. دعواتكم إنى أكون قد المسئولية".