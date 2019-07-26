شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نيكول سابا تشعل أولى حفلاتها بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا حفلا غنائيا ضخما داخل إحدى شواطئ الساحل الشمالى، ضمن الحفلات والسهرات الصيفية التى يحيها نجوم الغناء والطرب فى المناطق الساحلية.

صعدت نيكول سابا على خشبة المسرح فى الثالثة من صباح اليوم الجمعة مرتدية فستانا أسود قصير، وقدمت خلال الحفل عددا كبيرا من أشهر أغنياتها المتميزة وأشعلت الحفل بوصلات الرقص المتتالية حتى قرب طلوع الشمس .

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يعد الحفل هو أولى السهرات التى تحيها نيكول سابا لصيف 2019 بمصر، حيث اعتادت منذ أعوام على إحياء أكثر من حفل بأماكن متفرقة وبخاصة فى الساحل الشمالى، حيث تعد الأكثر طلبا نظرا لقدرتها على إضفاء حالة خاصة من البهجة والاستعراضات التى تتماشى مع حفلات الشواطئ التى يغلب على جمهورها الشباب من مختلف الأعمار من محبى أغانيها المميزة منها "براحتى"، "التوتو نى"، "قررت"، بالإضافة إلى "يا واد يا تقيل"، "سهر الليالى" وبنت السلطان للمطرب الشعبى أحمد عدوية.. وغيرها.

على جانب آخر تستعد نيكول لإطلاق أغنية جديدة تتكتم تفاصيلها لحين وضع اللمسات الأخيرة لها بالإضافة، حيث من المقرر ضمها لأغانى ألبومها القادم الذى تعمل عليه منذ فترة، حيث يتوقع صناعه أن يكون إضافة مميزة لمشوارها الغنائى.

كما تنوى نيكول خوض عمل درامى جديد، حيث تقوم بقراءة أكثر من سيناريو لاختيار الفكرة الملائمة لظهورها بشكل مختلف عن أعمالها السابقة والتى كان آخرها الجزء الثانى من "الهيبة" مع تيم حسن.