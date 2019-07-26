شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. محمد منير يحيى حفلا بمهرجان "جرش" بالأردن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الكينج محمد منير حفلا، غدا السبت، بالمسرح الجنوبى فى العاصمة الأردنية عمان ضمن فعاليات مهرجان جرش، بعد أن وصل الكينج للأراضى الأردنية الخميس الماضى.
وعقد الكينج محمد منير مؤتمرا صحفيا، اليوم الجمعة، أعلن خلاله تفاصيل الحفل الذى يعيد النجم الغنائى المصرى الكبير إلى فعاليات جرش للثقافة والفنون مرة أخرى بعد غياب 17 عاماً.
وكان آخر تواجد للكينج محمد منير بالعاصمة الأردنية عمان منذ عامين، حيث أحيا حفلا غنائيا ضخما على مسرح أرينا فى جامعة عمان الأهلية.
يذكر أن الكينج محمد منير طرح أغنيته الجديدة "مهموم"، وتعاون فيها مع الشاعر أمير طعيمة والملحن وليد سعد والموزع أحمد إبراهيم.
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