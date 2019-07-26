شاهد استعدادات حفل الموسيقار العالمى يانى فى الساحل الشمالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه الأنظار نحو الساحل الشمالى حيث يقام حفل الموسيقار العالمى "يانى"، وذلك ضمن حفلاته العالمية 2019.

ونشر الموسيقار العالمى يانى، عبر حسابه على إنستجرام فيديو من الاستعدادات النهائية لحفله اليوم، وسط ترقب محبيه من مختلف دول العالم. وعلق يانى قائلاً: "أوقات سعيدة فى مصر.. التحضير لحفل الصيف.. يانى على البحر.. جمال الساحل الشمالى يبرز الأفضل لدى الجميع". Advertisements وتتراوح أسعار التذاكر بين البرونزية وسعرها 800 جنيه ونفدت بالفعل والفضية وسعرها 1200 جنيه والذهبية سعرها 2000 جنيه والبلاتينية وسعرها 2500 جنيه والـvip وسعرها 3500 جنيه. يذكر أن يانى سبق وأن زار مصر وأحيا بها حفلات لاقت نجاحا وترحابا كبيرين، كما زار المتحف المصرى وتجول فى شوارع القاهرة وأرسل رسالة سلام وطمأنينة عن مصر للعالم كله.

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