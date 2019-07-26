نجمات شابات رحلن بعد معاناة مع مرض السرطان

رحلت نجمات من العالم العربي عن عالمنا تاركات فراغاً كبيراً في الوسط الفني بين زملائهن النجوم وجمهورهن الذي عبّر عن حزنه الشديد لفقدان نجمته المفضلة.

الا ان أسباب هذا الرحيل كان مرض السرطان الذي خطف أجمل النجمات العرب وآخرهن الإعلامية البحرينية صابرين بو رشيد التي توفيت مؤخراً بعد صراع مع المرض تاركةً حزناً كبيراً لوالدها وشقيقتها، وقد نعاها الكصير من نجوم الفن العربي.

أيضاً النجمة الشابة ميرنا المهندس توفيت منذ سنوات بعد صراعها مع المرض وبعد اعتقادها أنها قد هزمته ولكنه عاد ليخطف روحها وأحزنت بخبر وفاتها العالم العربي كله.

كذلك وصيفة ملكة جمال لبنان الشابة ميشيل جحا رحلت منذ شهور بعد صراع مع المرض الذي هزمها بالرغم من مقاومتها له لسنوات عديدة.

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تابعي صور نجمات عرب شابات رحلن بعد معاناة مع مرض السرطان.

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