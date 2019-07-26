- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
رحلت نجمات من العالم العربي عن عالمنا تاركات فراغاً كبيراً في الوسط الفني بين زملائهن النجوم وجمهورهن الذي عبّر عن حزنه الشديد لفقدان نجمته المفضلة.
الا ان أسباب هذا الرحيل كان مرض السرطان الذي خطف أجمل النجمات العرب وآخرهن الإعلامية البحرينية صابرين بو رشيد التي توفيت مؤخراً بعد صراع مع المرض تاركةً حزناً كبيراً لوالدها وشقيقتها، وقد نعاها الكصير من نجوم الفن العربي.
أيضاً النجمة الشابة ميرنا المهندس توفيت منذ سنوات بعد صراعها مع المرض وبعد اعتقادها أنها قد هزمته ولكنه عاد ليخطف روحها وأحزنت بخبر وفاتها العالم العربي كله.
كذلك وصيفة ملكة جمال لبنان الشابة ميشيل جحا رحلت منذ شهور بعد صراع مع المرض الذي هزمها بالرغم من مقاومتها له لسنوات عديدة.
تابعي صور نجمات عرب شابات رحلن بعد معاناة مع مرض السرطان.
اقرئي ايضا:
حصاد العام: نجوم عرب رحلوا في الـ 2017
نجوم رحلوا في عز شبابهم فمن هم؟
رحيل مديحة يسري عن عمر قارب القرن وهذه أبرز محطات حياتها
كانت هذه تفاصيل خبر نجمات شابات رحلن بعد معاناة مع مرض السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.