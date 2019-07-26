وائل كفوري يرد على اتهامات طليقته له.. شاهد ماذا قال!

كتب امير فتحي في الجمعة 26 يوليو 2019 05:45 مساءً - رد الفنان اللبناني وائل كفوري على اتهامات طليقته انجيلا بشارة له بخصوص بناته والتي انتشرت عبر المواقع الاخبارية في الايام القليلة الماضية.

فعلى هامش حفله في مهرجان “جرش” بالأردن، أكد كفوري في لقاء مع “أغاني أغاني” أنه لا يهتم بكل ما يكتب وينشر عنه في الجرائد والمجلات قائلا: “لا اهتم بما يقال كل هذا وراء ضهري، بالنسبة لي أولادي عيوني وحياتي ولا أحد يستطيع الاقتراب منهم”.

وروى كفوري موقفا مع ابنته الكبرى ميشيل عندما كسر هاتفها المحمول وجاءت له حزينة فضحك واشترى لها واحد جديد، ووصفها بـ”حياة قلبه”.