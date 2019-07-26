تعرف على نجل الفنان فاروق الفيشاوي الذي ابتعد عن الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سببت وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي صدمة لعدد كبير من جمهوره الذي كان يأمل أن ينجو من تلك الأزمة.

فاروق الفيشاوي أنجب من الفنانة سمية الألفي ولدين وهما أحمد الفيشاوي الفنان الشهير وعمر الفيشاوي، والذي رافق والدته في المستشفى.

عمر الفيشاوي لم يختار مجال الفن، حيث أكد والده من قبل أنه لا يحب الظهور في الأضواء، ووصفه بأنه الأكثر تعقلا وحكمة من شقيقه أحمد.

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وكان آخر ظهور إعلامي لـ عمر الفيشاوي خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية منى الشاذلي، أثناء استضافتها لوالده في أكتوبر الماضي، بعدما أعلن عن إصابته بالسرطان.

سمية الألفي تزوجت من الفنان فاروق الفيشاوي عام 1979، واستمر زواجهما حتى عام 1992، وقالت سمية إنها تحملت خيانته لها لسنوات، ولكنها انفصلت عنه بعدما لم يعد لديها طاقة للتحمل، وقالت في لقاء لها ببرنامج «فحص شامل»، مع رغدة شلهوب إن فاروق لا يقاوم النساء.

فاروق الفيشاوي تعرض لأزمة صحية شديدة منذ عام، حيث أعلن إصابته بمرض السرطان، وحاول أن يقاوم لشهور حتى تعرض لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها إلى المستشفى، وساءت حالته، ودخل الفنان في غيبوبة حتى رحل عن عمر 68 عاما.

الفنان أوصى قبل رحيله بدفنه في المنوفية بجوار والده وشقيقه الراحل، وبالفعل تم تنفيذ وصيته، وتم نقل جثمانه إلى هناك.