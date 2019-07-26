سميرة ريدي ترفض «الرضاعة الطبيعية»

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
قامت ممثلة بوليوود سميرة ريدي، التي أنجبت طفلها الثاني، بنشر صور طفلها على إنستجرام ومشاركة مختلف جوانب الأمومة التي تعيشها في الوقت الحاضر.
الممثلة البالغة من العمر 34 عامًا أنجبت طفلة في 12 يوليو، وفي أحدث مشاركة لها على Instagram ، شاركت ممثلة Race تجربتها كأم للمرة الثانية ، حيث تحدثت بصراحة عن الرضاعة الطبيعية.
قالت الممثلة إنه على الرغم من أن الرضاعة الطبيعية هي “عملية طبيعية” ، إلا أنها “مرهقة للغاية”، ومضت قائلة إن النساء يجب أن يشعرن بالحرية في اللجوء إلى أي طريقة التي يجدنها مناسبة لإطعام أطفالهن وأن “لا أحد يستطيع أن يحدد الطريقة المثالية”.
وأضافت هذا المنشور المطول مع صورة لطفلتها: “لقد أدركت من خلال ردود الفعل أن الكثير من النساء يكافحن في هذا الأمر، أعتقد أنه أمر رائع إذا أرادت الأم تحقيق التوازن بينهما، لا يوجد عار ولا يمكن لأحد أن يحدد ما هي الطريقة المثالية.
كانت الممثلة الهندية الشابة قد ظهرت مؤخرًا في جلسة تصوير ساخنة ومثيرة تحت الماء، حيث انتشرت صورها في الوقت الحالي على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تركت ورائها فساتين الأمومة الفضفاضة والواسعة واختارت ملابس السباحة، بألوان نيون أخضر ووردي لتشعل نار الإبهار في عيون متابعيها بجسدها الممشوق والمتوازن رغم معاناتها في شهور الحمل الأخيرة.
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