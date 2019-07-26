كارينا كابور تستقبل سُهى علي خان في مزرعة بلندن.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تقوم الممثلة كارينا كابور حاليًا بعطلة عائلية طويلة في إنجلترا وتستمتع بوقتها مع أسرتها، وبينما تتواجد كارينا وزوجها سيف علي خان في لندن منذ أكثر من شهر ، فقد انضمت إليهما سهى علي خان مع زوجها كونال كيمو وابنتها إنايا.

قامت سهى بمشاركة صورة من احدى عطلات العائلة مع عائلة مضيف برنامج الواقع الممثل رانفيجاي سينج Rannvijay Singha في لندن، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

تظهر الصورة الثلاثة - كارينا وسهى وزوجة رانفيجاي زوجة بريانكا وهن يحملن أطفالهن تيمور وإنايا وكينيات، فضلت كل من كارينا وبريانكا ارتداء القمصان البيضاء الخفيفة والجينز الأزرق ، لكن سهى اختارت فستانًا زهريًا أسود.

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شاركت سهى أيضًا صورة لتيمور وإنايا من زيارتهم لإحدى المزارع، كانت الطفلة الصغيرة تحدق بقوة على المهر ، بينما انشغل ابن خالها بمحاولة تسلق السياج.

علق أحد المعجبين على “البوست” قائلاً: “إنه دائمًا ما يكون مصدر إلهام لكيفية تحمس الأطفال على الأشياء البسيطة في الحياة. هناك الكثير لنتعلمه منهم”.

في سياق مختلف، يقوم سيف حاليًا بتصوير على فيلمه الجديد Jawaani Jaaneman في لندن ، بينما اختتمت النجمة كارينا مؤخرًا أحدث أعمالها السينمائية Angrezi Medium في المدينة.