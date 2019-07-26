زوجة شاروخان تضعه في موقف مُحرج

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لا جدال في أن أي خبر صغير يتعلق بالنجم الكبير شاروخان وزوجته جوري خان وأطفالهم سوهانا وإبرام و آريان ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وكأنه حريق هائل.

شيء من هذا القبيل حدث، وانقلبت الأمور رأسًا على عقب بعد مشاركة جوري لأحدى الصور على Twitter، والتي قيل إنها عززت وروجت للعُري.

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جوري خان ، التي تعمل في مجال التصميم الداخلي، من المعروف أنه قامت بتزيين منازل مختلف المشاهير ، مثل جاكلين فرنانديز ورانبير كابور وسيدهارث مالهوترا وفارون داوان وغيرهم، لذلك من سمات عملها أن تكون مبدعة الإبداع وأن آخر بوست لها على تويتر أظهر فقط مدى احتضانها للفن.

شاركت خان على حسابها بموقع Twitter صورة لإطار فني عبر عن أشخاص عرايا تماماً، حيث وجد العديد من متابعيها والمعجبين أنه غير مناسب ، وقاموا بانتقادها واصفين نشرها لتلك الصورة بأنه “ترويج للعري” وبدأوا في الاساءة لها في التعليقات، حيث كان على جوري أن تحذف المشاركة.

تزوج شاروخان من جوري في عام 1991، ورحبوا بابنهم الأكبر ، آريان في عام 1997 وابنتهما سوهانا في عام 2000. في عام 2013 ، رُزقا بطفل ثالث ، أبرام ، الذي ولد من خلال أم بديلة.