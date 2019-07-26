ديشا باتاني تكشف عن فقدانها الذاكرة لستة أشهر

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشفت الفنانة الهندية ديشا باتاني، التي نجحت في آخر إصداراتها السينمائية “بهارات”، في مقابلة كيف فقدت ذاكرتها لمدة ستة أشهر بعد تعرضها لإصابة في الرأس أثناء ممارسة رياضة الجمباز.

ألقت ديشا ، التي لعبت دور فنان ترابيز ومسلية السيرك ، الضوء على نظام اللياقة البدنية الخاص بها وأضافت أنها “فقدت ستة أشهر من حياتها” لأنها “لم تستطع تذكر أي شيء”.

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في حديثها إلى موقع ترفيهي ، ذكرت ديشا كيف أصيبت أثناء ممارسة الجمباز على أرضيات خرسانية بإصابة في الرأس ، مما أدى إلى فقدان مؤقت للذاكرة، قالت لموقع news18، “لقد فقدت ستة أشهر من حياتي لأنني لم أستطيع تذكر أي شيء.”

كما أوضحت باتاني: “عندما لا أمارس رياضة الرماية ، أقوم بالتناوب بين ممارسة الجمباز و الجودو في الأسبوع، الجودو أسهل نسبيًا، لكن بالنسبة للجمباز ، يجب أن تكون ثابتًا وشجاعًا، لقد استغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى ما أنا عليه، عليك القيام بذلك كل يوم، فقط عندما تكسر عظامك وركبتيك تصل إلى مكان ما. “

من ناحية العمل السينمائي، ستلعب ديشا دور البطولة أمام اديتيا روي كابور Aditya Roy Kapur في فيلم Malang، الفيلم من إخراج موهيت سوري ، ومن المقرر أن يصدر في فبراير 2020.