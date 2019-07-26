ورحل بعده بثلاثة أشهر.. دموع فاروق الفيشاوي في جنازة محمود الجندي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم الحالة الصحية التي عاني منها الفنان فاروق الفيشاوي، مؤخرًا وتلقيه علاج السرطان والمضاعفات التي حدثت له بسببه إلا أنه حرص على حضور جنازة هذا الفنان.

فاروق الفيشاوي، أصر على السفر إلى قرية أبو المطامير مركز البحيرة إحدى مراكز مصر، وذلك لتوديع صديقه الفنان الراحل محمود الجندي الذي توفي منتصف شهر أبريل الماضي.

وعلى غير العادة حرص فاروق الفيشاوي على مرافقة محمود الجندي، حتى قبره ووقف فوق قبره يتابع عمليات دفنه داخل اللحد، وهو يبكي، وذلك رغم التزاحم الشديد الذي شهدته جنازة محمود الجندي.

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ويعتبر الفنان فاروق الفيشاوي، هو الفنان الوحيد الذي لم ينتبه للتزاحم ورافق محمود الجندي، حتى الثواني الأخيرة له داخل قبره، ومع سوء حالته ساعده أحد الأشخاص في الخروج من المقابر.

وكانت الجنازة قد شهدت أعداد لا حصر لها من أهالي قرية أبو المطامير، ولم يستطع بعض النجوم مرافقة الجثمان حتى المقابر بسبب محاصرة الجمهور لهم ومنهم الفنان أحمد السقا، والفنان أشرف زكي، واحميا داخل إحدى المنازل وساعدتهم قوات من الأمن على الخروج بسبب تزاحم الناس حولهم.

يذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا فجر اليوم الخميس 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ 67 عامًا.