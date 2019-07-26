أحمد صلاح حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفل الفنان المصري أحمد صلاح حسني بعيد ميلاد ابنته الأول مع زوجته مدربة الزومبا إسراء جلال.

زوجة أحمد صلاح حسني نشرت صورة من عيد الميلاد عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «ابنتي أكملت عامها الأول».

الفنان المصري ظهر في الصورة وهو يحمل ابنته، حيث سارف مع أسرته للساحل الشمالي لقضاء أجازة المصيف، بينما ظهرت اجواء عيد الميلاد حولهم.

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جمهور أحمد صلاح حسني ومتابعي زوجته هنأوه بمناسبة عيد ميلاد ابنته، وتمنوا له السعادة الزوجية.

أحمد صلاح حسني احتفل بزواجه من إسراء جلال في عام 2017، وينشر صور لهما باستمرار على حسابه الشخصي مؤكدا على أنه الداعم الرئيسي له.

أحمد صلاح دخل عالم الفن منذ سنوات بعد أن كان لاعب كرة محترف في النادي الأهلي كما أنه لعب لمنتخب مصر، وكان له نجاحات أيضا على الصعيد الكروي.

الفنان الشاب حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في شهر رمضان من خلال مشاركته في مسلسل «حكايتي»، مع الفنانة ياسمين صبري، وكشف عن قدرات تمثيلية كبيرة.