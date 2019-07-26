أكرم حسني يحقق حلمه بعد 27 عامًا

متابعة بتجـــــــــرد: شارك الفنان أكرم حسني جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، بصورة له بجانب المخرج الكبير شريف عرفة، ليعلن من خلال هذه الصورة عن توقيعه بطولة فيلم من إخراج شريف عرفة سوف يطرح في 2020.

وعلق أكرم حسني على الصورة قائلًا: “سنة ١٩٩٢ كنت طالبًا في سنة أولى كلية الشرطة وكان في فترة التدريب الأساسي (٤٥ يوما مابنخرجش من الكلية) مخصصين يوم في الأسبوع بعد انتهاء زيارة الأهالي للطلبة لمشاهدة فيلم سينمائي في أحد مدرجات الكلية للترفيه عن الطلبة، و طبعا ده كان جايلي عالطبطاب لاني بحب السينما من صغري.. أول يوم عرض كان فيلم “الإرهاب و الكباب” إخراج الأستاذ الكبير / شريف عرفة وعمري ما هانسي الخطفة اللي اتخطفتها يومها من الفيلم وتأثيره عليا وازاي قدر الأستاذ شريف كمخرج عبقري انه يوصل لي الإحساس ده والانبهار ده بكل عناصر الفيلم”.

وأضاف: “من وقتها بدأت اركز مع السينما وأتناولها بمفهوم تاني، وطبعا كان من رابع المستحيلات وقتها اني اتخيل أي شيء ممكن يربطني بهذا المخرج العبقري (أصل ايه اللي هايربط ظابط بمخرج غير اني اشوفه في لجنة أو كمين واعبرله عن إعجابي بيه!!”.

وتابع: “النهاردة بعد مرور ٢٧ سنة من الحكاية دي وبعد مشوار طويل من التحديات والمجهود أحب أبلغكم وأنا كلي شرف وفخر اني وقعت فيلم من إخراج الأستاذ الكبير / شريف عرفة لسنة ٢٠٢٠.. دعواتكم اني أكون قد المسئولية”

يشار إلى أن أكرم حسني انتهى مؤخرًا من تصوير دوره في فيلم *الأوضة الضلمة الصغيرة” مع نور، خالد الصاوي، لبلبة، بيومي فؤاد، إدوارد، كريم عفيفي، وليلى عز العرب، قصة وإخراج محمد سامي، وتأليف كريم حسن بشير.