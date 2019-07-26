محمد عساف يشعل الأجواء في جرش ويوجّه رسالة خاصة إلى جمهوره

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيا النجم الفلسطيني محمد عساف حفلًا جماهيريًا كبيرًا ضمن فعاليات الدّورة 34 من “مهرجان جرش” في الأردن وذلك مساء 25 تموز/يوليو الجاري.

قدّم محمد عساف خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة التي تفاعل معها الحضور بشكل لافت، فغنوا معه وصفقوا له بحرارة على وقع الهتفات التي أعربوا من خلالها عن سعادتهم بتواجده بينهم.

بعد الحفل شارك محمد عساف متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور له مع الجمهور على المسرح الجنوبي في جرش، وأرفقها بتعليقه أعرب من خلاله عن سعادته بنجاح الحفل فكتب: “الفرح ما بيكمل و ما بيحلى الا بأهله و ناسه، وأنتم أهل للفرح والمحبة. أهلي وأحبتي في الأردن وكل مكان شكرا من صميم القلب كل بإسمه وصفته ولقبه على حضوركم الكبير وتفاعلكم الرهيب ليلة أمس في حفل مهرجان جرش 2019″.

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وشكر محمد عساف إدارة “مهرجان جرش” على الدرع التكريمي الذي تسلّمه في نهاية الحفل فكتب: “والشكر موصول لإدارة المهرجان على التكريم ولمن ساهم في التنظيم”.

تجدر الإشارة إلى أن محمد عساف طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “بصراحة” من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر.