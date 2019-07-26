نجل أحمد الفيشاوي يكشف عن وصية والداه الراحل

متابعة بتجــــــــــرد: بعد وفاة النجم المصري فاروق الفيشاوي فجر يوم الخميس، كشف نجله الممثل المصري أحمد الفيشاوي عن وصيته التي كتبتها.

وفي تعليقه الأول بعد رحيل والده، نشر أحمد الفيشاوي صورة له من عزاء والده الذي أقيم في “سرس الليان” في محافظة المنوفية عبر “إنستجرام” وعلق عليها كاتبا: “الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

صدق الله العظيم”.

وتابع كاشفاً عن الوصية: “البقاء لله، نسألكم الفاتحة الي شرف النبي، والفاتحة لفاروق الفيشاوي، ونسألكم الدعاء وإنا لله وإنا اليه راجعون، وصية أبويا يُدفن وسط أهله في المنوفيه سرس الليان والحمد لله ده عملته وسط أهله وناسه في بلده. أرجو الدعاء”.