متابعة بتجـــــــــــرد: نشر النجم اللبناني مروان خوري صورة عبر حسابه الرسمي على تويتر لقصيدة وجهها إلى والدته التي توفيت منذ فترة. نُشير إلى أن الصورة التي نشرها خوري للقصيدة نالت ردود فعل كثيرة وحظيت بأكثر من 600 إعجاب. والجدير ذكره، أن والدة مروان خوري كانت قد توفيت بداية هذا الشهر وفق ما أعلن النجم اللبناني عبر تويتر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مروان خوري يستذكر والدته الراحلة بكلمات مؤثرة جدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.