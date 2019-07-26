هل تنجب كيت ميدلتون طفلها الرابع لتصل إلى هذا الهدف؟

متابعة بتجــــــــــــرد: علق الخبير الملكي فيل دامير أن دوقة كامبريدج وزوجة الأمير ويليام وريث العرش البريطاني “كيت ميدلتون” قد تنجب طفلها الرابع قريبًا، بهدف الهروب من الواجبات الملكية المرهقة، حسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وقال الخبير لـ Fabulous Digital إن المرأة التي تبلغ من العمر 37 عامًا لديها بالفعل ثلاثة أطفال هم الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، ولكنها تنوي إنجاب طفل رابع، وعلق: “لن يفاجئني هذا”.

وأشار دامير: “لكي نكون صادقين، فالإنجاب سوف يمنحها ذريعة لعدم وجودها في طليعة الواجبات الملكية لفترة أطول قليلًا، فهي لا تتمتع بها”، وأضاف: “إنها تريد أن تبقى في المنزل”.

Advertisements

وفوجئ الجميع بإنجاب الدوقة الشهيرة للطفل الثالث بعد أن أعتقد الجميع أنها لن تنجب طفلًا ثالثًا، وفسر البعض هذا بأنها نشأت في عائلة مكونة من ثلاثة أطفال.

وأنجبت كيت ميدلتون أصغر طفل لها، الأمير لويس، في أبريل 2018، وسرعان ما أصبح أحد أفراد العائلة المالكة المفضلين، والمسلط عليهم الأضواء.