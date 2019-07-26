نجمة STRANGER THINGS تضطر للتقيؤ بعد أداء هذا المشهد

متابعة بتجــــــــــرد: منذ أول ظهور لها في الموسم الأول من “مسلسل أشياء غريبة STRANGER THINGS”، كان من الواضح أن “ميلي بوبي براون” ستلفت الأنظار إليها بشدة وهي في عمر الـ15 عامًا فقط.

“ميلي” على الرغم من سنها الصغيرة إلا أنها واحدة من أكثر الممثلات تفانيا في عملها، ربما حتى أكثر من مَن هم أكبر منها عمرًا ومكانة، وظهر ذلك جليا في شخصية “إيلفين”، حيث اضطرت في البداية إلى حلاقة كل شعرها لتتقمص دورها في أحداث المسلسل، والآن صرحت بأن أحد المشاهد اضطرها للتقيؤ فعليا.

ونشرت “ميلي” عبر حسابها على “فيسبوك” مقطع فيديو من وراء الكواليس لنفسها في موقع تصوير مسلسل نتفليكس الأكثر شعبية، وهي تدور في الهواء بالعكس ومعلقة بأسلاك.

وعلقت على المقطع قائلة: “التقط ذلك سارة هيندسغول مصففة الشعر، اضطرت للتقيؤ بعد ذلك”، ويأتي ذلك المشهد في الموسم الثالث، الفصل السادس، حين تستخدم “إيلفين” قوتها لتحديد موقع “بيلي” في عقلها، وبين شد وجذب تقع الفتاة غريبة الأطوار في حركة درامية مثيرة وبطيئة.

في المقطع، تدور “ميلي” رأسا على عقب سبع مرات قبل أن تجذب الأسلاك لتوقيفها، وتستطيع أن ترى الممثلة البريطانية الإسبانية المولد وهي تدفع بذراعيها وساقيها طوال الوقت في الهواء بينما يقف طاقم العمل مذهولا من أدائها.

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انهالت التعليقات على هذا المقطع تشيد بأداء “ميلي” عمومًا في السلسلة وكيف بدت مذهلة وباردة حين يتطلب الأمر، ووجه إليها تساؤلات عما إذا كان القائمون على العمل سيعلنون عن موسم آخر، فشبكة Netflix لم تعلن عن تجديدها رسميا لموسم رابع من سلسلة الخيال العلمي.

وفي حديث إلى صحيفة “ذي إندبندنت” الشهر الماضي، أثنى الممثل الشاب “داكر مونتغمري” الذي يجسد دور “بيلي” المحتجز في البعد الآخر، على موهبة “ميلي” وتفانيها قائلا: “على مدار 3 أيام من تصوير أحد مشاهد الموسم الثالث، فقدت أنا وميلي أصواتنا بسبب الصراخ الدائم بيننا والبكاء مرارًا، والمجهود الشديد في المشاهد”.

وتابع: “في كل مرة نعيد التصوير أرغب بأن أمنح 150% من جهدي، و”ميلي” أيضًا كذلك، فنصرخ بشدة ونبكي، كنت محظوظا جدا بأن يكون بجانبي مثل هذه الموهبة”.